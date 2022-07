Impallomeni: “La priorità del Milan è sostituire Kessiè. Se si acquista…”

Stefano Impallomeni ha rilasciato un’intervista sui possibili colpi di mercato da parte del Milan. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Le squadre di Serie A si stanno radunando in questi giorni per dare il via ai vari ritiri estivi. Manca sempre meno tempo all’inizio del campionato, con le squadre che vogliono arrivarci preparate. Per tale motivo le varie dirigenze sono al lavoro per trovare i giusti elementi da tesserare. Proprio del calciomercato ha parlato Stefano Impallomeni, che è intervenuto durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le dichiarazioni del giornalista ed ex calciatore:

Dove Dybala potrebbe far bene: "La Roma. Ne servirebbe uno come lui".

Sul mercato del Milan: "La priorità credo sia quella di rimpiazzare come caratteristiche Kessiè. Renato Sanches rimane in orbita, se Maldini e Massara fanno questo colpo il Milan si mette molto bene. Bennacer, Tonali, lui, poi Pioli può inventarsi qualsiasi cosa".

Se Zaniolo potrebbe far bene presso i bianconeri e su Isco presso i giallorossi: "E' una vicenda che nasconde dettagli che non sappiamo. Forse sta maturando la convinzione da parte di Zaniolo e non della Roma, forse non ha tutta questa voglia di rimanere. Sarebbe un peccato per lui, perché i tifosi gli vogliono bene. Forse ha altre voglie. Credo che Zaniolo si autoconsideri fortissimo, pensa di essere dopo Abraham il più forte della Roma. E' un dubbio che ho. Se va dai bianconeri deve guadagnarsi il posto, non è che Allegri gliela dà subito. Deve conquistarsela. Credo che da ora ogni giorno sarà un martellamento. Mourinho credo che questa cosa la voglia definita, non si può lavorare con un giocatore importante in rosa in queste condizioni. Su questa questione potrà dire qualcosa il 13 luglio".

Sulla mega-offerta per Osimhen: "E' innegabile che ci sia qualche dubbio. Si naviga a vista in questo mercato, per i club i parametri zero credo siano un motivo importante per rilanciarsi. Magari fai cassa per rifinanziarti, ma il mercato è questo".

Chi potrebbe essere capocannoniere: "Sarà lotta a tre, con Immobile favorito. Ciro va in automatico, fa dei gol naturali con il movimento. Per me 20 gol ce li ha. Lukaku potrebbe farlo, poi anche Vlahovic, vedremo".