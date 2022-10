Ibrahimovic: “Ritiro dal calcio? Non voglio rimpianti. Giocherò fino a…”

Zlatan Ibrahimovic sta cercando di recuperare il prima possibile dal brutto infortunio rimediato lo scorso anno in campionato. A causa della pausa Mondiale, lo svedese riuscirà a tornare in campo con il Milan soltanto ad anno nuovo. Proprio l’attaccante rossonero ha rilasciato un’intervista ai microfoni della CNN. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul ritiro dal calcio: “Ho grande passione per il gioco. La situazione è diversa ora con la mia età e con i compagni di squadra che ho, ma mi diverto ogni giorno perché penso che quando smetti di giocare a calcio, ti mancherà così tanto che non vorresti avere rimpianti dicendo che avresti dovuto continuare a giocare”.

Sulla stagione con il Milan: “Sto cercando di rimanere al livello con questi ragazzi che lavorano sodo per mantenere il ritmo. Voglio essere in salute e, quando lo sarò, continuo a giocare e vedo fino a che punto posso arrivare. Finché potrò produrre risultati, giocherò. Il giorno in cui rallento, voglio che le persone intorno a me siano oneste e me lo dicano. Poi sarò realistico”.