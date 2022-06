Gillet: “De Ketelaere? Gran colpo. Origi può crescere tantissimo con Pioli”

L’ex portiere Gillet ha rilasciato un’intervista sul mercato del Milan e sulla possibilità di acquistare Origi e De Ketelaere.

Redazione Il Milanista

Jean François Gillet ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e ha parlato del mercato del Milan. Ecco le parole dell’ex portiere belga, che ha avuto Pioli come allenatore al Bologna:

Tre qualità di Origi: “Potenza, velocità, istinto”.

Cosa si ricorda di lui: “A Euro 2016 Marc Wilmots dedicava molto tempo ai tiri in porta. A fine allenamento io, Thibaut Courtois e Simon Mignolet dovevamo solo parare. Origi calciava forte e preciso all’angolino. Mi avrà segnato decine di gol”.

Che persona è: “Quando l’ho conosciuto aveva 17 anni e se ne stava sempre sulle sue, ma siamo andati subito d’accordo. Un ragazzo serio, intelligente, lavoratore nato, e in campo è come un falco. È capace di non toccare palla per ottanta minuti, salvo poi farti male negli ultimi cinque”.

Sulla carriera nel Liverpool: “Nei momenti che contano fa la differenza. Nel 2019 ha segnato due gol al Barcellona e un altro in finale al Tottenham. Fa della velocità e dell’istinto le sue armi migliori. Sarà un grande acquisto per il Milan”.

Ruolo ideale: “Lì davanti è un jolly. Può giocare ovunque, anche con due attaccanti. Ecco, forse dietro un centravanti alla Romelu Lukaku può fare meglio”.

Su Giroud e Ibrahimović: “Può giocare insieme a uno di loro. Origi dà il meglio di sé quando si liberano gli spazi, senza riferimenti. In questo somiglia un po’ a Rafael Leão. Non ha il dribbling del portoghese, ma la falcata sì”.

È una splendida riserva: “Dico che un giocatore così, che quando entra dalla panchina fa spesso la differenza, è sempre meglio averlo in squadra. In più il Milan giocherà anche in Champions. Origi è un bel jolly da giocare”.

Sugli ultimi due anni in cui ha giocato poco: “Qualche infortunio di troppo, è vero, ma quando è stato bene ha sempre fatto la differenza. Wilmots lo convocò per il Mondiale in Brasile nel 2014, non lo conosceva quasi nessuno. Origi aveva 17 anni e giocava esterno offensivo nel Lilla. Per noi non è stata una sorpresa”.

Aneddoto sugli Europei 2016: “I tiri in porta a fine allenamento, tutti nell’area piccola. Wilmots era fissato. Restavamo sempre un’ora e mezza in più. Origi calciava in modo secco, provava a piazzarla all’angolino. Ha sempre avuto fame e ambizione di arrivare in alto. Lukaku si complimentava sempre”.

Pioli allenatore ideale per Origi: “Assolutamente sì. L’ho avuto a Bologna dieci anni fa, stagione 2011-12. Quando si parla di giovani Stefano è un maestro, Origi ne farà tesoro. Inoltre ero sicuro che avrebbe fatto grandi cose. Non sbagliava un discorso, era sempre schietto, diretto, amichevole. Un signore”.

Cosa lo colpì di Pioli: “La sincerità. Una volta, a fine allenamento, mi guarda e fa: ‘Oggi il tuo sguardo non mi è piaciuto. Ti ho visto distratto’. Non me n’ero accorto neanche io. Pioli è fatto così: attento ai dettagli, meticoloso, non gli sfugge niente. Ti fa sentire speciale anche se non giochi”.

Su De Ketelaere e il paragone con Francesco Totti: “Charles è mancino! Francesco, con quel destro magico, mi ha segnato diversi gol. Scherzi a parte, si tratta di uno dei migliori talenti del calcio belga. Mingherlino, ma segna e sforna assist. Quest’anno ha vinto il terzo campionato di fila. Chi lo prende fa un grande colpo”.