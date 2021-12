Milan, per la festività di Sant’Ambrogio un’ intervista esclusiva a Gazidis

Oggi nel profilo Twitter del Milan è apparsa un'intervista al CEO rossonero Ivan Gazidis, per celebrare la festa di Sant' Ambrogio

Ivan Gazidis sulla tematica del nuovo stadio : " Capisco i dubbi, San Siro è un luogo speciale. Ma è necessario di avere coraggio. Rispettando i sentimenti dei tifosi, ma nessuno qui li bette in dubbio. Le memorie del San Siro ci sono per sempre, nessuno le cancellerà è impossibile. La questione riguarda il futuro, ogni lega del mondo che ha successo, è stato costruito sulla creazione di un proprio stadio, per un'esperienza dei tifosi incredibile".

Il nuovo stadio sarà nel cuore di una grande area di Milano, anche San Siro può diventare un parco con strutture commerciali, ovevro una visione molto bella per la città: Gazidis: "Abbiamo lavorato con il sindaco due anni, un nuovo cuore per la città, non solo una visone calcistica ma per la città stessa".