Gallinari: “Fenomeni come Ibra nascono ogni 20 anni, fa la differenza!”

Danilo Gallinari ha rilasciato un’intervista sulla stagione del Milan e sulla grande forza di Ibrahimovic. Ecco le sue parole.

Sulla stagione: “Di solito le partite serali riesco a vederle in diretta, mentre le altre me le sono viste con i riassunti il giorno dopo. Ho sempre seguito, poi durante il campionato vedi che sei sempre lì… Alla fine sono tornato in Italia, mancavano due partite e ho avuto la fortuna di andare a vedere l’ultima in casa (contro l’Atalanta). È stato uno spettacolo che sinceramente non vedevo da qualche anno… Un San Siro così carico e pieno è stato un qualcosa di super. Poi abbiamo vinto e ieri sono andato in giro per Milan con quella maglietta lì (la maglietta celebrativa per lo scudetto)”.