Florenzi a DAZN: “È il momento di dare tutto. Domenica altra finale”

Alessandro Florenzi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan. Ecco le dichiarazioni.

Sulla vittoria : "Dice tanto di questo gruppo, ma non tutto. Il lavoro è ancora da terminare, da domani pensiamo subito all'Atalanta. Godiamoci questa serata, ce lo meritiamo, ma domenica pronti per un'altra finale".

Sul gol: "Chi lavora, alla fine ha quello che si merita. Ho lavorato tanto in quest'ultimo mese, questo gol è per la mia famiglia che so che mi ama".