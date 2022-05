Di Napoli: “Scudetto? Domenica saranno decisive le motivazioni del Milan”

L’ex calciatore Arturo Di Napoli ha rilasciato un’intervista sull’ultima giornata di campionato e sulle motivazioni del Milan.

Domenica andrà in scena l’ultima giornata di Serie A. Mancano soltanto 90 minuti al termine del campionato e -cosa che non succedeva da anni- si deciderà proprio all’ultimo la vincitrice dello Scudetto. Al momento in vantaggio c’è il Milan grazie al primo posto e agli 83 punti conquistati, ma i rivali nerazzurri si trovano a sole due lunghezze di distanza. Tutto ancora da decidere, con le due squadre milanesi che tenteranno di fare il loro meglio per conquistare il titolo. Proprio della lotta scudetto ha parlato Arturo Di Napoli a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà. Ecco le dichiarazioni del tecnico ed ex calciatore: