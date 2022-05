Di Gennaro: “Milan attento all’ansia. Sarà il maggior nemico!”

Antonio Di Gennaro ha rilasciato un’intervista sull’ultima giornata di Serie A e sulla grande chance del Milan.

Su Fiorentina-Juventus: “Non può che esserci il tutto esaurito, c’è una certa rivalità. La Fiorentina riparte dopo una sconfitta per giocarsi un’Europa che non era nei programmi societari. Anche non dovesse arrivarci, la stagione rimarrebbe positiva. Se ce la fa, è un capolavoro visto che gli hanno tolto il capocannoniere a gennaio. Riuscirci battendo la Juve sarebbe come un en plein. Deve riuscire a tirare quel qualcosa in più dai suoi giocatori".

Su Bernardeschi: "Le prestazioni sono sempre state così così e gli hanno provato pure a cambiare ruolo: per me è un attaccante esterno. Non so però se sia un giocatore da grandissima squadra: in questi anni di Juventus proprio non l'ha dimostrato, non so se per questione di ruoli o personalità. Lo vedrei magari in una Lazio, un Torino o un Napoli".