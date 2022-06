Di Gennaro: “Dybala? Tatticamente sarebbe meglio il Milan per lui!”

Antonio Di Gennaro ha rilasciato un’intervista sul calciomercato estivo e sulla questione relativa a Dybala e al Milan.

Redazione Il Milanista

Le squadre di Serie A si stanno rilassando negli ultimi giorni prima di iniziare i rispettivi ritiri estivi, in vista dell’inizio del nuovo campionato. Le società sono a lavoro per trovare i rinforzi da acquistare in estate e per cedere invece i giocatori in esubero. Ogni club è infatti consapevole di dover lavorare bene per poter affrontare al meglio un campionato che sarà molto particolare, a causa della lunga sosta per il Mondiale. Proprio del calciomercato estivo ha parlato l'ex calciatore e commentatore televisivo Antonio Di Gennaro, che ha preso la parola durante la trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni sul calciomercato estivo:

Se lo stallo riguardante Dybala dipende dalle uscite nerazzurre: "Credo sia stata fatta un'offerta ma devono fare qualcosa in uscita. Se andasse via Skriniar poi ci sarebbe da sostituirlo, è arrivato Lukaku quindi Dybala può aspettare. Certo, così possono inserirsi altri come i giallorossi o il Milan, che tatticamente sarebbe anche meglio per lui. C'è anche un discorso fisico per Dybala, sono quasi due anni che non rende come prima. 7.5-8 è l'offerta che ha rifiutato dai bianconeri, ma era importante. Dybala arriva se vanno via Dzeko e Sanchez, non solo per un discorso economico ma anche di spazi. Sarebbe poi difficile gestire tutte quelle personalità lì davanti".

Poi Di Gennaro ha detto come potrebbe giocare Dybala presso i nerazzurri: "Tatticamente andrebbe rivisto tutto, ma gli allenatori devono essere capaci a sfruttare le risorse in mano loro. Potrebbe cambiare anche modulo, 3-4-1-2, che sarebbe più offensivo, oppure il 4-3-1-2. Ha preso Asllani che potrebbe permettergli questo cambio".

Se con Di Maria, Zaniolo e Pogba i bianconeri tornerebbero in corsa per lo Scudetto: "Non bastano. Chiellini è andato via, poi non si sa cosa accadrà con De Ligt, quindi dietro qualcosa andrà fatto. Anche sui terzini c'è da migliorare molto. Certo, rientrerà Chiesa ma dopo un crociato servirà tempo. Pogba deve ritrovare continuità, poi davanti ha solo Vlahovic. Di Maria è un investimento a brevissimo termine. Inter e Milan per me sono ancora avanti".