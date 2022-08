D’Agostino: “Il Milan è la squadra da battere. Ha giovani di qualità”

A soli cinque giorni dalla ripresa del campionato, le varie squadre di Serie A cominciano a scaldare i motori. Le varie dirigenze hanno lavorato duramente durante il calciomercato estivo per trovare i giusti rinforzi per le proprie rose e donare agli allenatori le migliori formazioni possibili. Anche il Milan Campione d’Italia si è rinforzato, anche se in ritardo rispetto a tutte le altre avversarie. Il sogno dei rossoneri è di conquistare il tricolore per il secondo anno di fila e fare bene in Champions League, anche se non sarà una cosa semplice. Proprio in vista della ripresa del campionato Gaetano D’Agostino è intervenuto durante la trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, e ha commentato il mercato estivo dei club di Serie A. Ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore e attuale tecnico: