MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Atalanta

Vediamo insieme tutti gli episodi più controversi di Milan-Atalanta, gara valida per la 33esima giornata di campionato

Si è appena conclusa la sfida tra Milan e Atalanta , gara valida per la 33esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno perso 1-0 . Vediamo di seguito tutti gli episodi più controversi del match :

Minuto 29 - Leao, lanciato a rete, viene fermato prima di entrare in area da una spallata di Bellanova. L'arbitro poi fischia il fuorigioco del portoghese, ma è un abbaglio: il numero 10 del Milan era partito nella sua metà campo e quindi era in posizione regolare. L'intervento del difensore nerazzurro comunque non era sanzionabile.