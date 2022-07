Compagnoni: “Milan, con Giroud e Origi coppia d’attacco molto affidabile”

Maurizio Compagnoni ha rilasciato un’intervista sul calciomercato estivo del Milan e sulla possibile coppia d’attacco.

Redazione Il Milanista

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport 24, ha commentato il calciomercato estivo del Milan. Ecco le sue dichiarazioni su Olivier Giroud e su Divock Origi, talento monitorato dai rossoneri: "Sono due attaccanti con caratteristiche diverse. In Premier, Origi non ha avuto grandi chance, anche perchè giocava con dei fenomeni. Il vero valore di Origi lo scopriremo al Milan. Il belga è un'alternativa importante a Giroud. Con il francese e il belga, il Milan ha due centravanti molto affidabili. C'è grande curiosità per scoprire il reale valore di Origi".

Invece su Charles De Ketelaere, principale obiettivo di mercato del club meneghino: "E' un giocatore di grandi potenzialità, bravo a giocare tra le linee. Soffre un po' ad essere ingabbiato in un ruolo preciso. E' un vero talento, ha ampi margini di crescita, deve ancora mostrare tutto il suo potenziale. Secondo me non può fare stabilmente l'esterno destro. Il ruolo migliore sarebbe quello di giocare dietro la prima punta, però va disciplinato perchè al Bruges faceva un po' quello che voleva. Rispetto al Milan che ha vinto lo scudetto, con il belga sarebbe una squadra più offensiva. Pioli dovrebbe essere bravo a convincerlo a pensare anche alla fase difensiva, dovrà disciplinarlo".

Sull’obiettivo dei diavoli ha dichiarato: “L’obiettivo reale deve essere quello di competere per lo scudetto e sono convinto che il Milan lo sarà, poi non so se riuscirà a rivincere lo scudetto o meno, mi aspetto una squadra competitiva fino all’ultimo, vediamo anche come finisce il mercato”.

Infine su Leao ha detto: “Nell’ultimo mese è stato il protagonista numero 1. Sta avendo un percorso di crecita ma ancora non è arrivato a quelle che sono le sue possibilità, deve crescere ulteriormente, così come Brahim Diaz e i vari Tonali, Tomori, Kalulu, tutti molto giovani e con la possibilità di crescere ancora”.