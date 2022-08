Collina: “Il VAR ha reso più giusto il calcio. Si può pensare di usarlo di più!”

Pierluigi Collina ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato dell’introduzione del VAR nel calcio italiano.

Redazione Il Milanista

Oggi sono esattamente cinque anni da quando il VAR è stato introdotto in Serie A. La prima volta in assoluto in cui il VAR ha fatto la sua prima apparizione è stato durante Italia-Francia del 1 settembre 2016. Questa data viene ricordata da molti appassionati di calcio come una vera e propria rivoluzione per lo sport, un “Big Bang” di tutto. La nascita del VAR è servita a cambiare il calcio, che da quel momento infatti non è stato più lo stesso. Negli anni ci sono stati molti errori e molte contestazioni riguardo l’uso del VAR, ma non si può non ammettere che con il passare del tempo la situazione è notevolmente migliorata. Anno dopo anno vengono introdotte nuove regole ed è cresciuta l’attenzione verso questo mezzo, ormai imprescindibile ed essenziale per le partite.

Il VAR è destinato a crescere e a migliorarsi ulteriormente. Ne è convinto Pierluigi Collina, capo degli arbitri della FIFA, che ha parlato proprio del VAR ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco di seguito le sue dichiarazioni: “L’introduzione della VAR ha reso più giusto il calcio evitando che un errore dell’arbitro possa influenzare in negativo una partita. La FIFA ha sempre creduto in risultati positivi dall’introduzione della tecnologia e l’Italia è stato uno dei primi Paesi a introdurla per la sperimentazione”.

La FIFA sta lavorando per ridurre sempre di più gli errori: “La FIFA ci ha creduto a tal punto da decidere di utilizzare il Var al Mondiale 2018 in Russia, quando erano ancora pochissimi i Paesi, l’Italia fra questi, che lo avevano introdotto. E visti i risultati, mai decisione fu più azzeccata. Ora non ci sono più errori nei giudizi negli episodi dove l’interpretazione è unanime. Stiamo lavorando per ridurre al minimo lo stop per rivedere alcune situazioni di gioco come i gol in fuorigioco, per questo l’introduzione del fuorigioco semi-automatico. In futuro ci sarà anche la carriera separata tra arbitri e varisti un punto che permetterà maggiore specializzazione”.