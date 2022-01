Chiellini: “La partita è stata equilibrata, giusto il pareggio”

Il difensore bianconero ha parlato al termine del match contro il Milan. Per il difensore è stato giusto il pareggio.

Sul pareggio di questa sera : “Sono sempre uno che pensa positivo, il bicchiere è sempre mezzo pieno. La partita è stata equilibrata, il risultato più giusto è il pareggio. Siamo due buone squadre in un buon momento, loro stanno facendo benissimo in casa. Peccato, una vittoria ci avrebbe dato uno slancio importante. L’obiettivo è chiaro, siamo lì. Dobbiamo continuare così”.

Sul campo di San Siro: “Il campo è questo, per tutte e due le squadre. Si è giocato tanto, qualche dubbio sul giocare due partite in due giorni c’è, ma è stato così per entrambe le squadre. Spero migliori, questo rimane comunque lo stadio più bello d’Italia e spero abbia un campo adeguato”.