Cardinale: “Milan uno dei brand più grandi del calcio europeo!”

Il nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha rilasciato delle dichiarazioni sul club rossonero e su come fanno gli investimenti

Redazione Il Milanista

Gerry Cardinale è tornato a parlare del Milan durante un lungo intervento al panel “Sloan Sports Analytics Conference” al MIT. Queste le dichiarazioni del proprietario del Club rossonero: “Credo che l’AC Milan sia uno dei brand più grandi del calcio europeo. Berlusconi è stato il primo oligarca, è stato il George Steinbrenner dei suoi tempi. Una delle cose che mi sorprende è che il Milan è il secondo club per Champions League vinte dopo il Real Madrid, non ne ero a conoscenza. È un asset non sfruttato abbastanza per quello che potrebbe essere il suo valore e livello, come la Serie A. Il campionato italiano ha il diritto di sedersi al tavolo dei migliori, così come il Milan ha un posto a questo tavolo. Il nostro lavoro è portarlo lì”.

Obiettivi di RedBird: “I vantaggi per chi come me e Steve (Pagliuca, ndr) che si sono fatti le ossa in questo campo, è di poter portare la nostra mentalità e i nostri metodi in Europa ed essere molto d’aiuto. E c’è bisogno di farlo, perché qui ti stai muovendo in un qualcosa che un po’ somiglia al wild west, non ci sono regolamentazioni sulle proprietà: chiunque può comprare questi asset. E così vedi un allontanamento dell’Inghilterra dal continente, l’aziendalizzazione in Inghilterra rispetto al continente, gli unici due proprietari istituzionali nel continente credo siano RedBird e il Qatar nel PSG”.

Come fanno gli investimenti: “Non trattiamo i nostri investimenti sulle squadre in modo diverso da come trattiamo il lato business. Non faremmo un investimento in cui siamo passivi, in cui non abbiamo controllo. Andando a fare questi investimenti abbiamo ovviamente un business plan su come generare “cash flow” e ci basiamo su questo, così come lo facciamo per tutte le altre nostre compagnie”.