Calabria: “Meritiamo lo scudetto. Orgoglioso di noi, sempre creduto”

Davide Calabria ha rilasciato delle dichiarazioni a Milan Tv e DAZN dopo la vittoria dello scudetto da parte del Milan.

Svolta : “Per me è da inizio anno che ci crediamo, dal primo minuto in ritiro. È anche merito del mister. Ci abbiamo creduto fino ad ora, è giusto che abbiamo portato a casa questa medaglia”.

Sul ruolo: "Non sono limitato a giocare sulla fascia. Il mister ha permesso a me e Theo di giocare liberi. Abbiamo creato questo modo di giocare che è fastidioso per gli avversari. Io sono nato centrocampista, quindi mi sono abituato in fretta a giocare dentro al campo".