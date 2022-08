Calabria: “Essere il capitano del Milan è un sogno che si avvera!”

Sulla sua esperienza al Milan: "Sono arrivato qui a 10 anni. I primi mesi ero in difficoltà per il fatto di essere lontano da casa, non è stato semplice. A mia mamma dicevo che non sapevo se sarei riuscito a restare qui, ma lei mi ha detto di non mollare. Ha fatto tanti sacrifici per me, la ringrazierò sempre per questo".