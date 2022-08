Brambati: “Milan consapevole di essere ancora la più forte”

L’ex calciatore e procuratore ha dichiarato: “Atalanta-Milan arriva in un momento storico diametralmente opposto rispetto a qualche anno fa. Vedo una squadra di Pioli consapevole di essere forte, non mi aspettavo un allenatore così determinante e determinato. Gasperini attraversa un momento particolare, di profondi cambiamenti e ricostruzioni. Sa che dovrà agire a suo modo per dare un’impronta a questa squadra e il Gasp è bravo a rifondare. Siamo stati abituati bene, adesso ha una fisionomia importante e che non va sottovalutata. Partenopei? Non partono col favore del pronostico dall’addio di Sarri. Sono arrivati tre giocatori, ma a me piace molto il georgiano e Kim. Ho grande stima di Spalletti, quest’anno farà molto bene. Non dimentichiamoci che è arrivato terzo, mica sesto o settimo. Capisco l’amaro in bocca per certe partite, ma non dobbiamo sminuirlo".