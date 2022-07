Brambati: “Il Milan ha puntato giocatori funzionali, farà le cose con criterio”

Massimo Brambati ha rilasciato un’intervista sul calciomercato estivo e ha parlato anche del Milan. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Tra un mese esatto inizierà la nuova stagione della Serie A. Le squadre sono al lavoro in questi giorni per trovare dei rinforzi utili alla propria rosa e per arrivare pronti all’inizio del campionato. Alcune società si sono già molto rinforzate, mentre altre non riescono a mettere a segno dei colpi importanti. Proprio del calciomercato estivo ha parlato Massimo Brambati a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Ecco le dichiarazioni del procuratore:

Su Pogba che ha dichiarato di essere tornato a casa: "Se avesse voluto dire tutto, avrebbe detto che prima sarebbe andato al Tottenham di Conte, ma poi hanno deciso di prendere altre strade e quindi poi ha deciso per i bianconeri. Credo sia una grandissima scommessa, non solo sua ma della società. Negli ultimi anni ha fatto veramente male. Se è una questione di motivazioni, le deve trovare dentro di sè, se è una questione tecnica e tattica dovrà anche essere facilitato da Allegri. Deve avere le stesse motivazioni di una volta o è un problema".

Come cambierà il club con il suo ritorno: "Pogba ha una struttura fisica diversa, dà grande peso anche sulle palle inattive. Può dare qualcosa in più in fase difensiva e offensiva. Ma ripeto, la sua ultima versione è molto diversa da quella dei bianconeri. Mi chiedo come mai a Manchester abbia avuto tutti questi problemi. E ripeto, il problema sono le motivazioni. Spero però che torni il Pogba di prima".

Può dare un aiuto importante, anche con Di Maria: "Può dare un apporto importante ma non bastano loro per colmare il gap con Inter e Milan. In questo momento la società sta cercando di fare di tutto per accontentare le richieste dell'allenatore e così Allegri sarà con le spalle al muro".

Invece sul mercato tardivo del Milan ha detto: "Credo che loro abbiano dimostrato di essere arrivati allo Scudetto senza esser favoriti. Il problema poi è stato il cambio di società, che può portare a dei contrattempi fisiologici. Ha puntato giocatori funzionali al proprio progetto, sta facendo le cose fatte con criterio".