Ambrosini: “Addio Tonali shock. Reijnders sarà il perno centrale”

L’ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato dei rossoneri e sui prossimi obiettivi

Redazione Il Milanista

Massimo Ambrosini ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sul Milan. Sul rinnovo di Leao: “Leao deve fare la differenza, deve dimostrare di meritare il posto da star che il Milan gli ha riservato”. Sull’addio di Tonali e Maldini: “L’addio di Tonali è stato uno shock, non solo per il grande giocatore, ma perché ha perso l’anima. Dal punto di vista tecnico la sua partenza può essere colmata, ma ritrovare quel qualcosa di speciale in campo sarà molto più complicato. Senza Maldini il Milan ha perso parte dell’anima anche fuori dal campo. Pioli avrà più responsabilità e dovrà gestire più ruoli tutti insieme. Non sarà facile”.

Su Ruben Loftus-Cheek: “Fisicità importante e può fare tutto: mezzala, mediano nel 4-2-3-1 e trequartista. Dovrà acquisire le competenze tattiche che Pioli richiede”. Su Reijnders: “Sarà il perno centrale. Non è un play classico alla Jorginho, è dinamico e aggressivo come il Milan. I rossoneri andranno più addosso agli avversari. Reijnders può portare gol, importantissimo”. Su Christian Pulisic: “Immagino giochi largo a destra. Lui e Loftus-Cheek vengono al Milan per rilanciarsi. Possono riuscirci”.

Giocatori che farebbero al caso del Milan: “Zielinski. Fa la mezzala, incute timore alle difese e segna. Chi deve prendere? Un altro centrocampista, un 9 e un esterno di attacco. In mezzo mi piace Dominguez che ha personalità ed è portato per il calcio di Pioli. Per il centravanti dico Taremi, lavora molti palloni, attira i centrali e apre spazi in area: sarebbe una buona spalla per Leao. Chukwueze dà elettricità”.