Allegri: “Milanesi partono avanti. Dobbiamo recuperare 10 punti al Milan”

Sulla lotta per lo scudetto : "Abbiamo il dovere di provare a vincere, le concorrenti si sono rafforzate. Ci sono 4-5 pretendenti e noi siamo fra quelle. Dobbiamo lavorare in silenzio, migliorare la squadra sotto tutti i punti di vista. Nerazzurri e Milan sono davanti a tutte, ma anche i giallorossi mi incuriosiscono perché hanno lavorato bene sul mercato".

Obiettivo della stagione: “Rispetto agli anni precedenti cambia una cosa: non essendoci la sosta l’obiettivo era essere a marzo in corsa per i titoli, ora gli obiettivi diventano due. Essere nelle prime 4 il 13 novembre e giocarsi il campionato da gennaio in poi, e poi passare il turno di Champions. Come recuperare 10 punti al Milan? Va fatto un passetto alla volta, poi le cose cambiano. L’8/9 gennaio eravamo morti, poi abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario fino alla partita contro i nerazzurri. Abbiamo rincorso una partenza sbagliata. Le partite sono diverse rispetto ad ottobre, domani ci vuole una partita da bianconeri”.