Adani: “Il Milan risorge sempre quando viene dato per morto!”

Daniele Adani ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan e sulla corsa per lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul successo dei rossoneri e sulla tenacia che li ha portati al primo posto: "Ci sono stati tanti errori, ma il Milan ha fatto di più per provare a vincere. Il Milan è poco lucido negli ultimi 30 metri, tanto è vero che vince di poco, anche quando tira molto però quasi non raccoglie. Arriva lì, è meno qualitativo. Pioli ha variato tanto sulla trequarti. Però o per imprecisione o presunzione, è stato poco lucido. Dunque sono saliti in cattedra la difesa e il portiere. Il Milan è lì perché lo vuole molto di più rispetto al valore che ha, però ha la capacità di risorgere quando viene dato per morto. Il Milan aveva come obiettivo il quarto posto, dichiarato sempre e non detto per finta come hanno fatto altri".