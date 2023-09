MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Inter-Milan

Andiamo a vedere gli episodi più controversi che ci sono stati nel match appena concluso tra il Milan e l'Inter

E' terminata da pochi minuti la sfida Milan vs Inter. Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

La moviola del match tra Milan e Inter — Minuto 5 - L'Inter va in vantaggio. Sull'azione del gol però il Milan chiede un fallo ai danni di Theo . Il replay mostra come il francese e Dumfries vengano a contatto con l'ex Real Madrid che poi cade a terra. Il direttore di gara decide però di non intervenire e nemmeno il VAR lo fa.

Minuto 79 - Lautaro Martinez cade in area di rigore. Il direttore di gara non ha dubbi: è rigore! Lasciamo a voi i commenti. Il tocco c'è ma l'argentino accentua e non poco. Detto questo, dopo la pesantissima disfatta, ecco le pagelle a caldo di Tiziano Crudeli: "Così no!!! Terrificanti! Ho una paura tremenda…" <<<

