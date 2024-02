Di Canio: “L’Inter era già la più forte tre anni fa, per inesperienza…”

Paolo Di Canio, ex calciatore in Serie A e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato dell'Inter di Simone Inzaghi. Ecco le sue...

Stefania Palminteri Redattore 14 febbraio 2024 (modifica il 14 febbraio 2024 | 16:11)

Paolo Di Canio, ex calciatore in Serie A e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato dell'Inter di Simone Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni.

"André Onana faceva due papere a partita nell'Ajax, sapeva giocare solo coi piedi: ha fatto 24 partite l'anno scorso, che era diventato, Gianluigi Buffon? Yann Sommer ha 90 partite con la Svizzera, ha giocato nel Bayern: è affidabilissimo. Sembra sia andato via Buffon, dai. Benjamin Pavard è campione del mondo, è in età, ha vinto tutto: sarà diverso rispetto ad un giocatore da 50 milioni che però è un prospetto? Parliamo delle qualità di un giocatore e non del prezzo. L'Inter è in ritardo di tre anni, era già la più forte tre anni fa. Poi per inesperienza di giocatori ed allenatore non è riuscita a vincere quello Scudetto".

