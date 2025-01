Stasera c’è Inter-Atalanta, Milan e Juventus guardano attentamente

Facciamo il punto in merito alle partite di Supercoppa Italiana. Stasera si inizia: tre partite in tutto e titolo che si assegnerà lunedì...

Inizia stasera la final four per assegnare la Supercoppa Italiana. A contendersi il titolo ci sono Milan, Juventus, Inter e Atalanta. Si parte stasera. L'appuntamento è per le ore 20 quando nerazzurri milanesi e nerazzurri bergamaschi si affronteranno in gara secca e la vincente andrà direttamente in finale.