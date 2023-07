Milan, l’Inter punta gli obiettivi rossoneri dopo l’addio a Lukaku

A questo punto il giocatore dovrebbe fare ritorno a Londra. Non è escluso che la Juventus faccia un tentativo , ma solo se si concretizzasse la cessione di Vlahovic . Finisce così quindi la storia tra uno degli idoli nerazzurri e l'Inter. Ora Marotta e Ausilio , dopo aver chiuso questo capitolo, stanno già guardando oltre per trovare un altro attaccante da aggiungere alla rosa. E in questa ricerca potrebbero anche mettere in piedi dei derby di mercato .

Tra i profili che sono al vaglio della dirigenza, ci sono anche dei giocatori nel mirino del Milan. L'Inter infatti sta pensando a Folarin Balogun. Il giovane centravanti di proprietà dell'Arsenal ha fatto molto bene in Ligue 1 con il Reims nella scorsa stagione, con 21 gol in 37 partite. In questo caso si tratterebbe di un investimento per il futuro. Per quanto riguarda i profili più esperti, due ipotesi sono quelle di Alvaro Morata, dell'Atletico Madrid, e Mehdi Taremi, del Porto. Un valzer delle punte che ora vedrà Milan e Inter ballare insieme.