Qui Nazionali – Ieri sera pari tra Inghilterra e Italia in Nations League

“Nel sabato sera di Nations League i riflettori erano puntati soprattutto su Inghilterra-Italia. Tonali e Florenzi da una parte, Tomori dall'altra: compagni in rossonero, avversari in Nazionale. Il match valido per la terza giornata è terminato in parità, senza gol ma ricco di occasioni. Nello 0-0 di Wolverhampton, Sandro ha giocato titolare ed è stato impiegato per intero nei 93', sfiorando il gol nel primo tempo e rimediando anche un'ammonizione nel recupero che gli costerà la squalifica nel prossimo impegno. Fikayo, invece, sempre attento e solido, è rimasto in campo fino all'88', qualche secondo dopo l'ingresso di Alessandro negli sgoccioli di gara. Panchina per Calabria. Questo pareggio permette agli azzurri di salire a cinque punti e restare da soli in vetta al Gruppo, mentre gli inglesi fanalino di coda”.