Indagine Milan, Giudice: “Opportuno attendere gli sviluppi. C’è un parallelo”

Dopo le perquisizioni della GdF nella sede del Milan per l'indagine sul passaggio di proprietà, Alessandro Giudice ha analizzato la vicenda

Ieri ci sono state le perquisizioni della GdF nella sede del Milan , nell'ambito dell'indagine sulla cessione da Elliott a RedBird . Secondo la Procura, che ha iscritto Furlani e Gazidis nel registro degli indagati. La Procura contesta ai due amministratori delegati di aver ostacolato la FIGC , non dichiarando la reale e vera titolarità delle azioni che apparterrebbero ancora a Elliott nonostante tutti i documenti dicano RedBird.

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Giudice, esperto di alta finanza ed economia, ha commentato la vicenda. Le sue parole: "Una vicenda indubbiamente complessa di cui è opportuno attendere gli sviluppi prima di trarre conclusioni: almeno la chiusura delle indagini, se ci sarà, per valutare la consistenza di eventuali accuse. Per concludere, un parallelo estero. Del Man United, quotato alla borsa di New York, il finanziere britannico Ratcliffe ha acquistato il 25% attraverso varie classi di azioni".