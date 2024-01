Incredibile UEFA, Ceferin perde i pezzi: Boban si dimette!

Zvonimir Boban non è più l'Head of Football della UEFA. Sentite le sue parole anche su Ceferin dopo le dimissioni...

In esclusiva all'Equipe ha parlato l'ex dirigente del MilanZvonimir Boban che si è appena dimesso dalla UEFA e non è più l'Head of Football.

Sentite le sue parole — "Anche se ho espresso la mia totale disapprovazione, il presidente della UEFA ritiene che non vi siano ostacoli legali ai cambiamenti che propone, né alcun problema etico o morale, e desidera portare fino in fondo il suo piano per promuovere le sue aspirazioni personali. Ironicamente, è stato lui a presentare e incarnare le riforme nel 2017, per evitare questo possibilità”. Queste le parole in esclusiva all'Equipe dove ha parlato Zvonimir Boban.

