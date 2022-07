Incontro Milan-Tottenham, Di Marzio lo sa: Tanganga sì! In ballo altri nomi

Milan e Tottenham hanno deciso di rompere gli indugi. Incontrarsi ora per chiarire il futuro prossimo di Tanganga. Spuntano però altri nomi…

In giornata è in andato in scena il tanto atteso incontro fra il Milan ed il Tottenham. Il dirigente sportivo degli Spurs, Fabio Paratici, è volato a Casa Milan per discutere in prima persona dell'affare Japhet Tanganga. Il difensore britannico è un esubero nel club londinese, Antonio Conte non lo considera. Il Diavolo invece sì, e non poco. È estremamente convinto che possa essere il nuovo Fikayo Tomori (o Pierre Kalulu). Ovvero quel giocatore che nessuno - o quasi - considera ma che poi si rivela un mago nel suo ruolo. E Japhet è la classica scommessa: chi la vincerà? Conte a non credere nel ragazzo o Maldini e Massara a sopravvalutarlo?

Tanganga però non è stato l'unico nome spuntato nell'incontro. Tutt'altro. Oltre al classe 1999 sarebbero stati fatti almeno altri due nomi. E a confermarlo è niente di meno che il numero uno del calciomercato, colui che non sbaglia mai un colpo: Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport ha garantito che Tanganga rimane il desiderio più bollente, assolutamente sì, ma non ci sarebbe solo lui. Oltre difensore, sarebbero stati fatti i nomi di altri due esuberi del tecnico leccese.

Per darvi un'idea migliore e reale, vi riportiamo, cari lettori fedeli de IlMilanista, le dichiarazioni di Di Marzio. Eccole qui di seguito trascritte appositamente per voi: "Non solo Tanganga tra i temi dell'incontro, ma anche altri esuberi come ad esempio Ndombele e Reguilon che non fanno parte del progetto di Conte". Non solo l'inglese quindi, ma nel mirino anche altri due calciatori. Il primo per rinforzare la mediana - sempre nel caso in cui Renato Sanches scelga il PSG -, il secondo invece per dare un ricambio di qualità e di esperienza internazionale quale l'ex Blancos Sergio Reguilon. Ovviamente, se dovesse arrivare partirebbe Fodé Ballo-Touré. Insomma, altro che Tanganga, attenzione al maxi intreccio di mercato: Maldini e Massara preparano la mega offerta.