In Olanda sicuri: Noa Lang è un nuovo giocatore del Milan

In Olanda sono sicuri che il Milan e Bruges hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Noa Lang in rossonero.

Redazione Il Milanista

Sembra davvero fatta per Noa Lang al Milan. È da settimane che il nome dell’olandese viene accostato al club rossonero, ma ora in Olanda sono sicuri. Manca solo l’ufficialità, ma presto Noa Lang sarà un giocatore del Milan. Secondo quanto riferito da Valentijn Driessen di De Telegraaf, è stata raggiunta l’intesa tra le due parti per portare l’attaccante del Bruges in maglia rossonera. Proprio l’esterno offensivo nei giorni scorsi aveva manifestato apertamente l’interesse di trasferirsi nel club Campione d’Italia. Per il giocatore classe 1999 sarebbe pronto un contratto di cinque anni, con il costo del cartellino che si aggira intorno ai 22 milioni di euro.

Manca dunque soltanto la firma sul contratto, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Per mettere tutto nero su bianco infatti è necessario soltanto il via libera di RedBird, che deve approvare l’operazione economica. Lang è pronto a cambiare maglia e a iniziare una nuova avventura all’estero. Quest’anno infatti l’esterno ha realizzato un’ottima stagione al Bruges e la volontà è di mettersi alla prova anche altrove.

Durante questa stagione nella Jupiter Pro League ha preso parte a 31 partite, condite da sette reti e nelle quali ha fornito ben dodici assist. Sono state sei le ammonizioni ricevute e anche una espulsione. Il giocatore ha preso parte anche a sei gare di Champions League, riuscendo a concretizzare un assist. L’olandese ha preso parte anche nelle altre competizioni del Belgio, realizzando sempre ottime prestazioni. Noa Lang è abituato a giocare come esterno sinistro e dunque si presenta come il perfetto vice di Rafael Leao. Tuttavia può essere impiegato anche nel ruolo di trequartista/seconda punta e, all’occorrenza, anche come esterno destro. È proprio il piede destro infatti ad essere il suo piede naturale. Un vero e proprio jolly per la trequarti di mister Pioli, pronto a far impazzire tutti i tifosi rossoneri.