In Croazia sono sicuri. Il Milan è vicino alla chiusura del colpo

Il Milan è tra i club che più ha speso nel calcio europeo. Un pensiero condiviso anche dall’ex attaccante del Cagliari Robert Acquafresca ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “Vedo tanta calma sul mercato. Si parla, ma di operazioni ce...

Il Milan infatti ha già speso 60 milioni di euro per regalare al proprio tecnico, Stefano Pioli, Mike Maignan dal Lille, di Olivier Giroud dal Chelsea, Foidé Ballo-Touré dal Monaco. Senza dimenticare i ritorni (compresi i riscatti) alla corte di Stefano Pioli di Fikayo Tomori dal Chelsea, Sandro Tonali dal Brescia e il nuovo prestito di Brahim Diaz dal Real Madrid. Ma il mercato non è ancora chiuso: non è infatti un segreto che Paolo Maldini e Frederic Massara stiano trattando Kaio Jorge dal Santos. Ma soprattutto anche un trequartista che possa fare la staffetta, nei tanti impegni stagionali, con Brahim Diaz.