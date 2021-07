Damiani sul mercato del Milan: “Maignan è un’ottima scelta”

Il noto agente ha voluto commentare ai microfoni di Tuttosport l'ottimo lavoro di Maldini e Massara in vista della prossima stagione

Redazione Il Milanista

Quest'estate il Milan non ha battuto la fiacca sul mercato, e nonostante l'inizio incerto, ha inanellato una serie di importantissimi colpi in vista della prossima stagione. Riscattati Tomori e Brahim Diaz, rinnovati Calabria e Tonali, assicurati Maignan, Giruoud e Ballo-Touré; i rossoneri possono rilanciarsi con forza e decisione verso i prossimi obbiettivi.

Un mercato solido e ambizioso, basato su un buon bilanciamento tra giovani e campioni, che unisca la voglia e la grinta dei piccoli all'esperienza e alle capacità dei più grandi. A commentare questa strategia di mercato è intervenuto il noto agente Oscar Damiani, che ha analizzato ai microfoni di Tuttosport il lavoro di Maldini e Massara.

Le parole sui nuovi innesti del Milan

Damiani ha parlato così dell'acquisto di Mike Maignan: "Donnarumma non si discute, è uno dei più grandi portieri al mondo. Ma Maignan non lo farà rimpiangere, è un’ottima scelta. Si tratta di un portiere dotato di grande fisicità ed esplosività. Migliore di Donnarumma nelle uscite alte, io nutro molto fiducia su di lui. Dovrà però adattarsi alla Serie A, imparare la nostra lingua per dirigere la difesa e qui ci vorrà un po’ di tempo. Il Milan è in buone mani, letteralmente".

Sull'arrivo al Milan di Olivier Giroud, l'agente ha detto la sua al giornale torinese: "È un giocatore certamente conosciuto. Esperto, non giovanissimo, sta ancora bene fisicamente, si era distinto in Nazionale. Può essere un’alternativa a Ibra, ma anche giocare in coppia con l’attaccante svedese. Giroud è fisico, forte di testa, intelligente nel gioco, sa far salire la squadra. Si tratta di un buonissimo acquisto".

In chiusura sull'attaccante francese: "Nonostante Giroud negli ultimi anni non sia stato titolare, non si devono dimenticare le sue qualità tecniche. È in gamba, uno che gioca di squadra. Certo, non ti devi aspettare che con un suo colpo ti vinca da solo la partita. Ha bisogno di un gruppo in cui poter essere partecipe: così potrà dare il suo contributo".