Impallomeni: “Conte al Milan? Ci può stare benissimo, può migliorare…”

Del possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Milan ha parlato ai microfoni di TMW Radio Stefano Impallomeni , ex centrocampista di Roma e Pescara tra le altre.

CONTE AL MILAN: “Credo che da un alto Conte ci vorrà vedere chiaro. Si va verso un ridimensionamento economico e lui dovrà fare un sacrificio. Il fatto che insistano per lui vuol dire che deve avere garanzie tecniche e di confronto: in questo senso, Zlatan Ibrahimovic può essere l’anello di congiunzione ideale. Questa squadra Antonio Conte la può migliorare, soprattutto in difesa: è una buona squadra, competitiva… Conte ci può stare benissimo al Milan”.