Il Presidente del Pisa su Lucca: “Non c’è fretta di venderlo, le trattative…”

Il Milan continua a guardare al futuro e ha mostrato interesse per il giovane del Pisa, Lorenzo Lucca, classe 2000.

Il Milan guarda con decisione al futuro, non solo quello prossimo. La filosofia di Elliott è ben chiara da tempo : acquistare giocatori giovani ed in rampa di lancio che possano crescere ed esplodere poi all'interno del gruppo Milan. A questi infatti, sin dall'inizio della sua gestione Elliott ha voluto affiancare uomini di esperienza , e gli acquisti, in ultima analisi, prima di Ibrahimovic e poi di Giroud, ne sono piena testimonianza.

IL NOME PER IL FUTURO, MA SENZA FRETTA - Uno dei nomi che maggiormente ha attirato le attenzioni rossonere nelle ultime settimane è l'attaccante del Pisa, LorenzoLucca. Su Lucca ci sono anche Inter e Juventus, ma il club toscano, come conferma anche il suo presidente GiuseppeCorrado, non ha nessuna intenzione di cederlo già a gennaio: "Ci abbiamo messo un anno e mezzo per prenderlo, adesso non abbiamo certo fretta di lasciarlo andar via. Non ci sono trattative in corso, deve fare un percorso di crescita e non vogliamo fargli accelerare i tempi" le parole del numero uno nerazzurro riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.