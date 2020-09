Il Giudice Sportivo condanna la Roma: 3 a 0 a favore dell’Hellas

MILANO – La Roma paga a caro prezzo il caso Diawara con il 3 a 0 inflitto dal Giudice Sportivo contro l’Hellas Verona. Nella prima giornata di campionato, i giallorossi avevano inserito l’ex Napoli nella lista degli Under 22 e no tra gli over. Infatti il mediano ha compiuto 23 anni lo scorso luglio. Un’errore imperdonabile. La Roma impugnerà la decisione del Giudice Sportivo, che ha applicato il regolamento alla perfezione, provando a dimostrare come l’errore sia stato compiuto senza l’intento della frode sportiva, facendo leva su come avessero in lista altri quattro posti liberi per inserire Diawara.