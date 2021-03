Il Diavolo sfida i Diavoli: tutto sulla più bella sfida degli ultimi anni

MILANO – La sfida è quella delle grandi occasioni. Certo, il valore della competizione non sarà quello a cui queste due squadre ci hanno, con la loro storia infinita, abituato negli anni. Ma il blasone c’è ancora tutto. Il Milan e il Manchester United, il Diavolo e i Diavoli si sfidano giovedì alle 18:55 nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Sfida dal sapore storico e dalle mille emozioni, che tanti ricordi solletica ai tifosi delle due squadre. II Manchester United ha trovato la sconfitta solo una volta nelle ultime 10 sfide contro squadre italiane in competizioni europee (0-1 v Juventus nel 2018): ben sette successi per i Red Devils nel parziale (2N).

MANCHESTER UNITED-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING