Abate: “Supercoppa 2016? La spensieratezza dei giovani ci ha aiutato”

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Ignazio Abate ha parlato della vittoria in Supercoppa contro la Juventus nel 2016. Queste le sue dichiarazioni: "Eravamo un gruppo molto giovane. La spensieratezza dei ragazzi più giovani ci ha aiutato tantissimo. Era un anno particolare perché arrivavamo alla finale di Doha ed eravamo quinti in classifica a due punti dal secondo posto, arrivando da un'ottima partita in casa che finì 0-0 contro l'Atalanta ma che ci diede tanta fiducia. Eravamo pronti dal punto di vista fisico e mentale: sapevamo che dovevamo disputare un partita importante ma avevamo tranquillità e consapevolezza per giocarcela. Un mese e mezzo prima della finale li battemmo a San Siro con il gol di Locatelli. Contro la Juve sono partite a sé: dovevamo dare il 110%".