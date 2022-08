Ielpo ha la ricetta giusta: “De Ketelaere? So io di cosa ha bisogno!”

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, sa cosa serve a De Ketelaere. Conosce la ricetta giusta per farlo sbocciare definitivamente

Redazione Il Milanista

L'ormai ex portiere del Milan, Mario Ielpo, sa perfettamente quale sia la ricetta giusta per sbocciare definitivamente l'ultimo grande acquisto, Charles De Ketelaere. E lo ha raccontato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Oltre a ciò, si è voluto soffermare su altri argomenti quali le recenti prestazioni di Rafael Leao e, infine, cosa può - e deve - servire a questo Milan per superare il Bologna (lo ricordiamo, prossimo avversario dei meneghini, sabato sera al Giuseppe Meazza ore 20:45). Cari lettori e amici del nostro network IlMilanista.it, vi riportiamo in anteprima per voi l'intervista completa dell'ex portiere del Milan Ielpo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla prestazione di Rafael Leao: "Rafael adotta un atteggiamento in campo che potrebbe far attirare delle critiche. Gli sport di squadra, come il calcio, sono caratterizzati da atteggiamenti, giocate. Di conseguenza, fa sempre piacere osservare un giocatore che lotta, che pressa con la voglia di voltare la partita a suo favore. Ecco, Leao su questo punto di vista capita spesso che sia un po' troppo morbido. Tutto ciò poi incide negativamente sui giudizi"

Sulle critiche del Diavolo dopo il pareggio con l'Atalanta: "Sono rimasto sorpreso sapete? Sì, perché il pari con la Dea non sia stato accolto nel migliore dei modi. Guardiamo in faccia la realtà: il Milan ha stravinto con l'Udinese e pareggiato contro una squadra sempre temibile quando gioca nel suo stadio. Ecco, questi sono risultati molto importanti per chi vuole continuare a lottare per lo Scudetto"

Su De Ketelaere e la ricetta giusta: "Deve giocare. La realtà è questa. Se questo è il futuro crack del Diavolo, ogni volta che tocca la palla, deve incantare e buttarla dentro. Sì, ok: si gioca ogni tre giorni, è vero. Ma è anche vero che se un calciatore gioca poco, allora non riuscirà mai a trovare quella continuità di cui necessita. L'obiettivo del Milan è di puntare forte su quei giocatori imprescindibili e dargli il giusto minutaggio, altrimenti è difficile che entrino nei meccanismi"

Su cosa possa servire al Milan per evitare lo 0-0 contro il Bologna della passata stagione: "Il Diavolo verrà accolto dalle altre squadre come la campionessa italiana in carica. Ma non deve mai e poi mai adagiarsi. Deve riuscire a vincere le partite di cattiveria, rabbia, sfruttando l'uno contro uno. Ovvero tutto ciò che è servito a Pioli ed ai suoi uomini per vincere lo Scudetto"