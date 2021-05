Ielpo: “Donnnarumma situazione complicata, ma fra Milan e Juventus…”

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it alla vigilia di Juventus-Milan.

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan rincorre la Champions e probabilmente lo farà sino all'ultima giornata contro l'Atalanta. Uomo decisivo di questa stagione, Gigio Donnarumma. Il portiere campano però ha fatto parlare di se non solo per le eccellenti parate, mai mancate nemmeno in questa tormentata e piena stagione, ma per il rinnovo del contratto. Quello di Gigio infatti, scade il prossimo 30 giugno. Insomma, Donnarumma è a "un mese" dall'addio al Milan. 8 milioni l'offerta del Milan, circa 10 la richiesta di Mino Raiola per il suo assistito. Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it alla vigilia di Juventus-Milan.

SUL FUTURO DI GIGIO DONNNARUMMA - "È una situazione complicata, un tormentone che ci sta facendo diventare vecchi. Ogni volta ci si arena in trattative così estenuanti: i soldi, secondo me, vengono in secondo piano quando si tratta di 8-10-12 milioni di euro; non sono i 2 milioni che fanno la differenza. Se io fossi Donnarumma rimarrei al Milan, magari guadagnando meno, ma con la garanzia di giocare ai massimi livelli; andrei via in una squadra che mi faccia fare ciò che il Milan non mi può far fare. Andrà alla Juventus? Le prospettive di Milan e Juventus mi sembrano abbastanza simili. Un conto, magari, sarebbe andare al Manchester City dove giochi sempre per la finale di Champions... così avrebbe un senso".

SU MAIGNAN COME SOSTITUTO DEL NUMERO 99 ROSSONERO - "Ho cominciato a vedere qualche sua partita da quando si è parlato di lui al Milan. Mi è piaciuto come presenza in campo, come fisico: è il prototipo del portiere che va bene il Milan. Difetto? A volte è un po' troppo spregiudicato, ma mi è sembrato un portiere forte, di personalità".