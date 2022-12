Ibrahimovic: “C’è la possibilità che io rimanga a Milano anche dopo il ritiro”

Intervistato in esclusiva da Alberto Angela per "Stasera a Milano" su Rai 1, ha parlato il centravanti svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic il quale si è espresso sul suo futuro al di fuori del rettangolo da gioco. <<<Sul nostro sito potete trovare ogni mattina la consueta rassegna stampa aggiornata con le notizie più rilevanti per quanto riguarda il mondo del Milan!>>>

Le parole di Zlatan Ibrahimovic

"Ho passato tanti anni qua, ho conosciuto la città che è come la mia seconda casa. Ho conosciuto gente in città che mi fa sentire a casa, sto molto bene. Godo, vivo e mi sento vivo. Non è un segreto che può essere che io rimanga qui dopo la fine della mia carriera". Queste le parole intervistato in esclusiva da Alberto Angela per "Stasera a Milano" in onda su Rai 1, dove ha parlato il centravanti svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic il quale si è espresso sul suo futuro al di fuori del rettangolo da gioco.