Svolta Ibrahimovic, il recupero prosegue! Spunta la data del suo rientro

Il Leone Ibra non vuole smettere di lottare (e di stupire). Non ha alcuna intenzione di tirare il freno e, anzi, ha in mente questa data!

Redazione Il Milanista

Zlatan Ibrahimovic sta mettendo anima, cuore, sudore e tutto ciò che serve per poter rientrare il prima possibile in campo. Come dimostrano le sue recentissime stories su Instagram, il Leone svedese non vuole assolutamente mollare e, anzi, ha già iniziato il suo programma di recupero dal suo ultimo intervento.

Infatti, come vi ricordiamo, l'ex di Inter e Juve, pochi giorni dopo il successo straordinario dello Scudetto, si è sottoposto ad un intervento. Andando più a fondo, si tratterebbe della ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. Insomma, non un intervento banale.

Tant'è che un altro grande del calcio italiano quale Francesco Totti ha commentato: "Se fosse successo a me un infortunio del genere e con un'entità di recupero finale intorno ai 6-7 mesi, beh non penso avrei continuato. Ma conosciamo il suo carattere e la sua forza di volontà. Ibra vorrà chiudere in bellezza". Questo fa capire ancora meglio la fame incredibile del centravanti.

Per carità, il percorso è ancora estremamente lungo e complicato, siamo solo agli inizi. Poi bisognerà valutare come il ginocchio risponderà e se sarà in grado di sopportare i carichi di lavoro e i ritmi partita. Non a caso la società ha voluto valutare un contratto ad hoc per il classe 1981. Ovvero una parte bassa e fissa con tanto di bonus piuttosto ricchi e preziosi legati al raggiungimento di determinati obiettivi. E quest'impostazione del contratto è un ulteriore stimolo e voglia a tornare e ad alzare altri trofei.

È un Zlatan dunque che non molla, che continua ad allenarsi. Così tanto se fosse per lui, sarebbe già presente nel ritiro prestagionale. Suo malgrado, non sarà possibile. Ma sarebbe già spuntata una prima data. Gennaio 2023, una delle primissime partite di quel mese. Questo è il suo obiettivo, questo è ciò per cui lotta. Per far vedere, ancora una volta, di quanto sia infinito Zlatan Ibrahimovic. Come se ce ne fosse bisogno.