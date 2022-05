Ibrahimovic: “Ho giocato 6 mesi senza un legamento del ginocchio!”

Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato su Instagram un post nel quale ha parlato della sua operazione al ginocchio sinistro.

Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto a un’operazione al ginocchio sinistro, dopo aver lottato tutta la stagione con dei dolori che lo hanno portato ad assentarsi molti mesi. Nel corso della stagione infatti lo svedese è stato costretto a fermarsi a lungo e a non dare una mano ai propri compagni come avrebbe voluto. Attraverso un comunicato sul sito acmilan.com, la società rossonera ha annunciato che l’attaccante impiegherà 7-8 mesi per recuperare e tornare in campo. Ecco di seguito il comunicato:

“ AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimović è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l'Hôpital Jean Mermoz di Lione. L'artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L’intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi ” .

Dopo l’intervenuto, lo stesso Ibrahimovic ha voluto parlare ai tifosi per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Il numero 11 rossonero lo ha fatto attraverso un post su Instagram: "Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro. Il ginocchio gonfio era da sei mesi. Ho potuto allenarmi con la squadra solo 10 volte negli ultimi sei mesi. Ho effettuato più di 20 iniezioni in sei mesi. Ho svuotato il ginocchio una volta alla settimana per sei mesi. Antidolorifici ogni giorno per sei mesi. Ho dormito a malapena per sei mesi a causa del dolore. Non ho mai sofferto così tanto dentro e fuori dal campo. Ho reso qualcosa di impossibile a qualcosa di possibile. Nella mia mente avevo un solo obiettivo, rendere i miei compagni di squadra e allenatore campioni d'Italia perché ho fatto loro una promessa. Oggi ho un nuovo legamento crociato anteriore e un altro trofeo".