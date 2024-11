Ibrahimovic nel pre partita: “Morata leader, Leao non sa quanto è forte”

Su Rafael Leao : "Sono sempre stato orgoglioso di Leao: l'ho conosciuto ancora ragazzino e adesso è cresciuto, più adulto e maturo. Adesso è il calciatore, prima era un talento potenziale. Ci sono poi momenti per tutti, quando va bene e quando va meno bene. Ora sta passando un momento bello: siamo dietro di lui, lo aiutiamo e lo motiviamo a fare sempre bene. Come calciatore deve fare la differenza, è uno dei più forti del mondo. L'ha dimostrato e lo dimostra".

Ha il fuoco dentro Leao, l'ambizione di volere sempre di più?: "Secondo me Leao non sa quanto forte è: quando lo capisce, uscirà tutto quanto. Ha questa pressione perché è uno dei più forti di tutti, sennò non si parlava. Cosa gli dico? E' un equilibrio, se dici tutti giorni a una persona che è il più forte può essere che si rilassa: dipende dal carattere del giocatore e di chi è. Nel mio caso non mi serviva nessuno. Anche lui con esperienza deve accendersi".