Ibrahimovic ad un passo dal rinnovo: l’infortunio non ha cambiato i piani

Zlatan Ibrahimovic è ad un passo dal rinnovo di contratto con il Milan. Per lo svedese si tratta di un prolungamento annuale

Redazione Il Milanista

Dopo aver contribuito alla vittoria dello Scudetto si pensava che Zlatan Ibrahimovic potesse dire addio al Milan e al calcio giocato con un trofeo in più in bacheca. Invece no. Il sempre verde Zlatan non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e intende continuare in rossonero per almeno un anno ancora. Il Milan, dal canto suo, non ha avuto alcun dubbio e ha aperto le braccia all'attaccante più acclamato dell'intera rosa rossonera.

I dettagli del rinnovo di Ibrahimovic

Per quanto riguarda il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan mancano soltanto gli ultimi dettagli. Per il totem svedese si tratta per un prolungamento di un anno con una netta diminuzione del proprio stipendio. Ci sarà una parte fissa simbolica con dei bonus legati al suo rendimento. Questa idea è nata dopo gli ultimi infortuni che hanno impedito allo svedese di dare il proprio contributo sul campo nelle ultime partite di campionato. Zlatan Ibrahimovic è ora impegnato nella riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio a cui si è dovuto sottoporre circa un mese fa e non vede l'ora di rientrare in campo. Lo svedese sembra aver aperto all'ipotesi di uno stipendio simbolico con bonus legate alle sue prestazione e su questa base il rinnovo verrà messo nero su bianco ad occhi chiusi.

I tifosi sorridono

I tifosi del Milan sono ormai tranquilli circa il suo rinnovo. Legati da sempre allo svedese, i supporters del diavolo sono certi che Ibra possa ancora fare la differenza e non vedono l'ora di rivederlo segnare ed esultare a San Siro. Ora ci sarà da vedere se effettivamente il suo recupero sarà totale oppure no. Ma per questo ci sarà bisogno di aspettare almeno qualche altro mese. Per ora la cosa sicura è il suo rinnovo in vista della prossima stagione.

di Sergio Poli