Zlatan Ibrahimovic fissa la data: programmato il suo rientro

Dopo il lungo stop ì, Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare di nuovo in campo. Il fuoriclasse svedese non ha nessuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo , ma al contrario vuole ancora divertirsi e far divertire i tifosi allo stadio.

Negli ultimi giorni il Corriere dello Sport ha fatto il punto circa il suo rientro. Lo svedese sarà in ritiro a Dubai con i suoi compagni rossoneri dove comincerà ad aumentare i carichi di lavoro. L'obiettivo di Re Zlatan è tornare a gennaio. Ibrahimovic vuole giocare da protagonista la seconda parte di stagione, ma soprattutto tornare per la Champions, uno dei pochi trofei che gli manca in bacheca.

Il Milan avrà un rinforzo in più

Con il suo rientro in gruppo, il Milan avrà a tutti gli effetti un rinforzo in più in un reparto, dove la qualità già adesso non manca e dove Stefano Pioli, il più delle volte, ha l'imbarazzo della scelta. Un bel segnale, insomma, per un Milan che fino allo scorso anno doveva sempre avere a che fare con la coperta corta in tutti i reparti compreso quello offensivo.