Futuro Ibra, i possibili scenari: dal rinnovo ad un posto dietro la scrivania

Discorsi rimandati a giugno ma intanto il Milan sembrerebbe pronto ad offrire ad Ibra una nuova posizione in caso di addio.

Redazione Il Milanista

Dubbi sul futuro di Zlatan Ibrahimovic che a fine stagione si incontrerà con la dirigenza del Milan. Con la spiazzante confessione di ieri Ibra ha fatto capire che il ritiro lo sta considerando, almeno nei suoi pensieri, anche se l'idea lo spaventa e lo manda nel panico. Secondo LaGazzettaDelloSport il Milan avrebbe pronto un posto per lui dietro la scrivania se decidesse di appendere gli scarpini al chiodo.

Tutte le valutazioni si faranno a giugno con l'ingaggio del campione svedese che pesa sui bilanci dei rossoneri. Le condizioni fisiche non gli hanno permesso di esprimersi al meglio in questa stagione e ora, a 40 anni, Ibra inizia a interrogarsi su quale sia la scelta migliore da fare. Difficile per lui e difficile per chiunque è sempre stato abituato a vedere Zlatan come un campione impassibile perfino allo scorrere del tempo, che intanto passa e segna il suo fisico, com'è normale che sia.

Non è escluso però che il nativo di Malmö possa rimandare per un altro anno il suo ritiro e rinnovare con il Milan ma, come detto, i discorsi sono rimandati a giugno. Da qui alla fine ci sono ancora otto partite importanti e per questo finale di stagione Ibra è pronto a dare il massimo sul terreno di gioco.

Il Milan riconosce che la sua importanza per la squadra va al di là delle prestazioni sul campo. Uno come lui è un esempio per tutti per mentalità, personalità e dedizione. Per questo dalle parti di Milanello sembra che la dirigenza rossonera stia considerando per lui un futuro in società. Tutto dipenderà molto anche dalla volontà del calciatore ma il futuro di Ibra potrebbe ancora essere in rossonero, da calciatore o in una nuova veste.