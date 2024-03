Hysaj: “Milan? Gare così si sognano da bambino, per batterlo servirà…”

Questa sera andrà in scena la sfida tra Lazio e Milan, valida per la 27esima giornata di campionato. A presentare il match è stato il biancoceleste Elseid Hysaj. Sul gruppo: "Sappiamo di dover cambiare qualcosa, capire dove abbiamo sbagliato e cercare di migliorare soprattutto nei dettagli. Contro i viola è stata una partita dura e difficile che però non ci deve mettere addosso troppa negatività perché in questo momento abbiamo bisogno di un'aria positiva".