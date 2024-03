Howe: “Quella di Tonali è una malattia e lui ha chiesto aiuto, la gente…”

Il tecnico del Newcastle Eddie Howe ha parlato di Sandro Tonali in conferenza stampa. Sentiamo le sue parole...

Oggi in conferenza stampa ha parlato il tecnico del Newcastle che su Sandro Tonali ha detto: "Ha sofferto in questo periodo e ha cercato aiuto. La notizia delle accuse della FA dimostra che la malattia che lo ha colpito c'era anche al momento del suo arrivo in Inghilterra”.