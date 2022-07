Carl Hoefkens: “Il futuro di De Ketelaere? Per me fa ancora parte del club”

Nel frattempo, chi ne giova è il suo allenatore, Carl Hoefkens. Il tecnico del Club Brugge ne ha approfittato per poter esporre la sua sull'argomento e su un possibile addio a Charles. Ma non solo: fra pochi, pochissimi giorni (questa domenica) inizierà il nuovo campionato belga e per il mister è di fondamentale importanza poter contare sul talento del 2001. Il tutto nonostante le pesanti e alquanto distrattive voci di calciomercato . Qui di seguito vi riportiamo, in anteprima, le parole dell'allenatore del Brugge . Il tutto solo per voi, per la vostra e la nostra passione al gioco del calcio ed a tutto ciò che gli gira intorno, cari amici e amiche de IlMilanista.

Carl Hoefkens ha parlato così sul futuro prossimo di Charles De Ketelaere: "Per me fa ancora parte del Club. Perciò è disponibile ed è convocabile anche per questa domenica. È facile? Ovviamente no, non lo è. Nella sua breve carriera, non ha ancora vissuto un'esperienza simile. Per lui è un qualcosa di speciale, noi faremo tutto il possibile per capirlo al meglio e porlo nella miglior condizioni possibile". Non ha dubbi Hoefkens. Per lui Charles è fondamentale, nonostante tutto. Ma è anche altrettanto vero che preferisce mettere la condizione psico-fisica del ragazzo prima di tutto, anche prima del debutto in campionato contro il Genk. Tutto è nelle mani di Maldini e Massara: se si rendono conto, serve il rilancio definitivo, quello conclusivo. Pochi milioni in più all'attuale offerta e Charles De Ketelaere sarà tuo. Sveglia Milan, basta dormire sugli allori!